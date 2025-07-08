Посольство РФ требует от США предоставить сведения о задержанном экс-главе Wex

Александр Винник, задержанный в Греции в 2017 году по запросу США, вернулся в Россию 13 февраля 2025 года в рамках двустороннего обмена. США обвиняли его в отмывании $4−9 млрд через закрытую криптобиржу BTC-e и экстрадировали его в августе 2022 года. Wex, по неподтвержденным данным, стала преемником биржи BTC-e.