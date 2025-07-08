Россия затребовала у США информацию об арестанте Васильеве

Российская сторона также потребовала от госдепа, чтобы сотрудники имели возможность посещать Васильева. По данным США, Васильев руководил отечественной криптобиржей. И через нее, по мнению Штатов, осуществлялись транзакции с преступниками. Васильеву предъявили обвинения. Ему может грозить до 25 лет ограничения свободы.