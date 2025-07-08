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Россия затребовала у США информацию об арестанте Васильеве

Российское посольство в США запросила информацию о россиянине Дмитрии Васильеве, который был экстрадирован из Польши в Америку.

Российское посольство в США запросила информацию о россиянине Дмитрии Васильеве, который был экстрадирован из Польши в Америку. Его обвиняют в отмывании финансовых средств, передает РИА новости.

«Посольство внимательно следит за ситуацией вокруг Дмитрия Васильева, выданного Польшей по запросу властей США. В этой связи передали в Государственный департамент ноту с требованием в кратчайшие сроки предоставить сведения о местонахождении, состоянии здоровья, процессуальном статусе Васильева», — говорится в сообщении.

Российская сторона также потребовала от госдепа, чтобы сотрудники имели возможность посещать Васильева. По данным США, Васильев руководил отечественной криптобиржей. И через нее, по мнению Штатов, осуществлялись транзакции с преступниками. Васильеву предъявили обвинения. Ему может грозить до 25 лет ограничения свободы.