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Полковник Бо заявил об осознании Европой необходимости диалога с Россией

В Европе признали необходимость диалога, отметил бывший советник НАТО и полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бо.

Источник: Аргументы и факты

В Европе осознали необходимость общения с Россией, но попытки выдвигать требования ни к чему не приведут. Такое мнение высказал Жак Бо, бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке, в интервью на YouTube-канале Dialogue Works.

По его словам, звонок президента Франции Эммануэля Макрона президенту России Владимиру Путину был отчаянной попыткой всего Европейского союза, а не только Франции.

«Только в феврале и марте до них дошло, что нужно вести диалог с Россией, потому что ситуация на Украине становится критической», — пояснил Бо.

Он отметил, что в Европе наконец осознали необходимость диалога, но не понимают, как его вести и на каких условиях.

«Россия одерживает победу на Украине. Никакое давление на Москву не поможет, и это, к сожалению, не осознали в Европе, включая Макрона. Они пытаются выдвигать требования, но не могут их подкрепить», — заключил эксперт.

Телефонный разговор между Путиным и Макроном состоялся 1 июля. Лидеры России и Франции обсудили украинский конфликт и ситуацию на Ближнем Востоке в контексте ирано-израильской конфронтации и ударов США по ядерным объектам Ирана.

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