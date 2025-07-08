Запад расписался в своей беспомощности перед Россией

США и страны Запада не готовы к конфликту с Россией. И они это осознают, считает отставной полковник американской армии Дуглас Макгрегор.
«Итак, здесь есть проблема, и это мы. Готовы ли мы на самом деле к большой войне? Мы не готовы», — заявил он.
Военный аналитик обратил внимание на то, что о неготовности говорит и состояние экономики США. В отличие от российской, отметил он, американская не демонстрирует позитивных показателей.
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