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Запад расписался в своей беспомощности перед Россией

США и страны Запада не готовы к конфликту с Россией.

США и страны Запада не готовы к конфликту с Россией. И они это осознают, считает отставной полковник американской армии Дуглас Макгрегор.

«Итак, здесь есть проблема, и это мы. Готовы ли мы на самом деле к большой войне? Мы не готовы», — заявил он.

Военный аналитик обратил внимание на то, что о неготовности говорит и состояние экономики США. В отличие от российской, отметил он, американская не демонстрирует позитивных показателей.

Ранее «МК» писал, что страны Евросоюза начали осознавать важность диалога с Россией, однако не могут понять, как вести его. Политика ультиматумов в данном случае бесполезна, заявил экс-советник НАТО и отставной полковник Генштаба Швейцарии Жак Бо.

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