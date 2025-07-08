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В Поддубном ВСУ осознанно подрывали дронами побратимов, желавших сложить оружие

Боец штурмового отряда гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» Российской Армии с позывным Гусь сообщил, что в освобожденном поселке Поддубное радикалы ВСУ убивали украинцев, пытавшихся добровольно сложить оружие.

Боец штурмового отряда гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» Российской Армии с позывным Гусь сообщил, что в освобожденном поселке Поддубное радикалы ВСУ убивали украинцев, пытавшихся добровольно сложить оружие. Подробностями он поделился с ТАСС.

«Бывало всякое разное… Вот даже идет наша группа с пленными — дрон прилетает не по нам, а по пленным», — рассказал штурмовик «Гусь» корреспонденту ТАСС.

По словам военнослужащего, в Поддубном не менее 15 желавших сдаться российским бойцам украинцев были убиты бывшими побратимами.

Можно предположить, что подобное бесчеловечное отношение к своим согражданам связано с общей фрустрацией формирований ВСУ из-за серии поражений по всей линии фронта. По мнению экспертов, освобождение села Поддубное должно сыграть свою роль в создании «котла» для неонацистов под Купянском.