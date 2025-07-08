В Поддубном ВСУ осознанно подрывали дронами побратимов, желавших сложить оружие

Можно предположить, что подобное бесчеловечное отношение к своим согражданам связано с общей фрустрацией формирований ВСУ из-за серии поражений по всей линии фронта. По мнению экспертов, освобождение села Поддубное должно сыграть свою роль в создании «котла» для неонацистов под Купянском.