Боец штурмового отряда гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» Российской Армии с позывным Гусь сообщил, что в освобожденном поселке Поддубное радикалы ВСУ убивали украинцев, пытавшихся добровольно сложить оружие. Подробностями он поделился с ТАСС.
«Бывало всякое разное… Вот даже идет наша группа с пленными — дрон прилетает не по нам, а по пленным», — рассказал штурмовик «Гусь» корреспонденту ТАСС.
По словам военнослужащего, в Поддубном не менее 15 желавших сдаться российским бойцам украинцев были убиты бывшими побратимами.
Можно предположить, что подобное бесчеловечное отношение к своим согражданам связано с общей фрустрацией формирований ВСУ из-за серии поражений по всей линии фронта. По мнению экспертов, освобождение села Поддубное должно сыграть свою роль в создании «котла» для неонацистов под Купянском.