Минобороны РФ: силы ПВО ночью сбили над Белгородской областью три БПЛА

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России минувшей ночью ликвидировали над территорией Белгородской области три украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что атаки были отражены в период с 22:30 до 07:00 по московскому времени (7−8 июля).
Ранее ночью, в период с 21:40 до 22:15 по московскому времени, силы ПВО сбили пять БПЛА ВСУ над Крымом, о чем тоже проинформировало министерство.
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