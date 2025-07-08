Посольство РФ потребовало от Госдепа США информации о выданном Польшей Васильеве

Ранее сообщалось, что суд в Баку оставил без удовлетворения апелляционные жалобы руководителя «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и главного редактора Евгения Белоусова, которые добивались смягчения меры пресечения. Постановление первой судебной инстанции, предусматривающее содержание под стражей сроком на четыре месяца, осталось без изменений. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявляла, что её азербайджанская коллега Сабина Алиева предпримет все необходимые меры для прояснения ситуации с задержанием россиян.