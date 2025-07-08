Посольство РФ потребовало от Госдепа США информации о выданном Польшей Васильеве

Российские дипломаты требуют предоставить данные о местонахождении, состоянии здоровья и правовом статусе Васильева, а также обеспечить доступ к нему консульских сотрудников. В посольстве подчеркнули, что после получения официальных сведений о россиянине дипломаты немедленно свяжутся с ним и окажут необходимую правовую и консульскую поддержку.
Власти США связывают Дмитрия Васильева, бывшего главу криптобиржи Wex, с делом Александра Винника, которого ранее обвиняли в управлении криптобиржей BTC-e. По мнению американских властей, эта платформа использовалась для отмывания денег, полученных от хакерских атак, коррупции и наркоторговли.
Ранее сообщалось, что суд в Баку оставил без удовлетворения апелляционные жалобы руководителя «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и главного редактора Евгения Белоусова, которые добивались смягчения меры пресечения. Постановление первой судебной инстанции, предусматривающее содержание под стражей сроком на четыре месяца, осталось без изменений. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявляла, что её азербайджанская коллега Сабина Алиева предпримет все необходимые меры для прояснения ситуации с задержанием россиян.