Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сумской области заметили редких наемников ВСУ

На территории Сумской области были выявлены наемники ВСУ из Южной Кореи.

На территории Сумской области были выявлены наемники ВСУ из Южной Кореи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в силовых структурах.

Южнокорейцы находятся в составе 132-го отдельного разведбатальона.

«Допросы военнопленных показали, что в составе 132-го ОРБ в районе села Садки действуют группы наемников — выходцев из Южной Кореи», — говорится в сообщении.

С наемниками российская армия встречается регулярно на разных участках фронта. Так, при освобождении села Поддубное в ДНР, сообщало РИА Новости, ВС РФ противостояли иностранцы, говорящие на английском и французском языках.

Ранее «МК» писал, что украинские националисты за неделю на рубежах ЛНР потеряли убитыми и ранеными 4 тысячи боевиков и наемников.