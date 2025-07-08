На территории Сумской области были выявлены наемники ВСУ из Южной Кореи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в силовых структурах.
Южнокорейцы находятся в составе 132-го отдельного разведбатальона.
«Допросы военнопленных показали, что в составе 132-го ОРБ в районе села Садки действуют группы наемников — выходцев из Южной Кореи», — говорится в сообщении.
С наемниками российская армия встречается регулярно на разных участках фронта. Так, при освобождении села Поддубное в ДНР, сообщало РИА Новости, ВС РФ противостояли иностранцы, говорящие на английском и французском языках.
Ранее «МК» писал, что украинские националисты за неделю на рубежах ЛНР потеряли убитыми и ранеными 4 тысячи боевиков и наемников.