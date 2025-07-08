Денис Паслер поздравил уральцев с Днем семьи, любви и верности

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер поздравил жителей региона с Днем семьи, любви и верности. Глава региона отметил, что дружная и заботливая семья — это главная ценность, самый крепкий, самый нерушимый союз на земле.
«Оставайтесь верными своей любви, уважайте и радуйте друг друга, своих родителей и детей. Будьте счастливы на Среднем Урале!» — говорится в обращении главы региона.
Также Паслер сообщил, что две уральские пары — Евгений и Надежда, а также Александр и Дарья — в этот праздничный день представляют Свердловскую область на Всероссийском свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца».