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Денис Паслер поздравил уральцев с Днем семьи, любви и верности

Дружная, заботливая, любящая семья — самый крепкий, самый нерушимый союз на земле, отметил глава региона.

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер поздравил жителей региона с Днем семьи, любви и верности. Глава региона отметил, что дружная и заботливая семья — это главная ценность, самый крепкий, самый нерушимый союз на земле.

«Оставайтесь верными своей любви, уважайте и радуйте друг друга, своих родителей и детей. Будьте счастливы на Среднем Урале!» — говорится в обращении главы региона.

Также Паслер сообщил, что две уральские пары — Евгений и Надежда, а также Александр и Дарья — в этот праздничный день представляют Свердловскую область на Всероссийском свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца».