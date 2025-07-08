Казахстан пообещал ответить на пошлины Трампа

Министерство торговли республики 3 апреля сообщило, что введённые США тарифные меры затронут только 4,8% от казахстанского экспорта в Америку, более 90% товаров, поставляемых в эту страну, не будут обложены дополнительным пошлинами, так как попадают в список исключений, утверждённый США. Было отмечено, что дополнительные пошлины будут распространяться только на определённые группы товаров из Казахстана, экспорт которых в 2024 году составил 95,2 миллиона долларов. В их числе — фосфор, ферросилиций, линзы, пшеничная клейковина и нитрат аммония.