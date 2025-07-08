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«РВ»: группа бронетехники РФ под огнем прорвалась в Новоэкономическое

Украинские источники пишут о переходе поселка в серую зону.

Источник: Аргументы и факты

Колонне российской бронетехники удалось прорваться к поселку Новоэкономическое под огнем противника, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», опубликовавший кадры прорыва.

По информации источников канала, российская техника прорвалась к поселку со стороны села Миролюбовка.

«Российской технике удалось прорваться в поселок, несмотря на огонь врага: одна БМП высадила десант, вторая уехала вглубь поселка», — говорится в публикации.

Украинские источники пишут о переходе Новоэкономического в серую зону.

Ранее сообщалось о закреплении российских бойцов в северной части поселка.