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Поставки американского оружия Украине могут возобновиться уже на этой неделе

Приостановленные поставки американского вооружения Киеву могут быть возобновлены в ближайшее время. Такое решение может быть принято после серии встреч чиновников в Италии и на Украине на этой и следующей неделях. Об этом сообщает Politico.

Источник: Life.ru

Согласно изданию, специальный представитель президента США Кит Келлог намерен встретиться с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Первая встреча запланирована в Риме в рамках международного форума. После неё переговоры продолжатся в Киеве.

Напомним, американский лидер Дональд Трамп ранее заявил о намерении отправить Украине «оборонительное» вооружение. По его словам, Киев «должен иметь возможность защищать себя». Пентагон подтвердил планы Белого дома о поставках Незалежной.

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