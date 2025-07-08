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Ермаков: ВСУ покинули Николаевку под Новоэкономическим

По информации военкора, противник отступил из села из-за стремительного прорыва российских войск.

Источник: Аргументы и факты

Украинские военные отступили из села Николаевка, расположенного рядом с поселком Новоэкономическое в ДНР, сообщил в своем Telegram-канале военкор Тимофей Ермаков.

«Поступает оперативная информация, что нацисты покинули Николаевку под Новоэкономическим в связи со стремительным прорывом наших сил», — написал он.

По информации военкора, в настоящее время российские бойцы закрепляются в Николаевке.

Ранее стало известно о прорыве колонны российской бронетехники в поселок Новоэкономическое под гонем ВСУ.