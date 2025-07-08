Пентагон объявил об отправке дополнительного оружия на Украину

До недавнего времени поставки американского оружия на Украину были приостановлены. По данным WSJ, причина заключалась в необходимости пересмотра арсеналов Пентагона после ударов по иранской ядерной инфраструктуре. В Белом доме уточняли, что речь шла о «стандартной проверке» запасов, которая касается всех направлений внешней военной поддержки.