Лидеры Узбекистана и Катара поговорили по телефону — что обсудили

Собеседники отметили плодотворный характер интенсивных двусторонних контактов и обменов, который наблюдается в последнее время, динамичный рост показателей взаимного товарооборота и инвестиций, активную техническую подготовку и реализацию крупных проектов промкооперации и модернизации инфраструктуры.