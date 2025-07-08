Лидеры Узбекистана и Катара поговорили по телефону — что обсудили

ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с Эмиром Катара Шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани, сообщает пресс-служба главы республики.
Стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления узбекско-катарских отношений стратегического партнерства и расширения многопланового практического сотрудничества.
Шавкат Мирзиёев высоко оценил активные усилия Эмира Катара по обеспечению мира и стабильности на Ближнем Востоке.
Собеседники отметили плодотворный характер интенсивных двусторонних контактов и обменов, который наблюдается в последнее время, динамичный рост показателей взаимного товарооборота и инвестиций, активную техническую подготовку и реализацию крупных проектов промкооперации и модернизации инфраструктуры.
«В данном контексте подчеркнуто, что важное внимание придается результативности предстоящих мероприятий на высоком уровне, включая первую встречу Координационного совета под председательством министров иностранных дел, заседания Межправительственной комиссии, Делового совета и бизнес-форум», — говорится в сообщении.
Лидеры Узбекистана и Катара также рассмотрели график мероприятий на высшем уровне.