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Главы МИД Беларуси и России Рыженков и Лавров провели встречу в Рио-де-Жанейро

Рыженков и Лавров поговорили тет-а-тет на полях саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро.

Источник: Комсомольская правда

Двусторонние переговоры министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженков с главой МИД России Сергеем Лавровым прошли в Рио-де-Жанейро на полях XVII саммита БРИКС, сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

В Бразилии главы МИД Беларуси и России сверили график предстоящих контактов, обсудили актуальные вопросы внешнеполитического взаимодействия в развитии договоренностей, которые были достигнутые ранее, во время официального визита Рыженкова в Россию.

Уточняется, что главы внешнеполитических ведомств России и Беларуси, в частности, говорили о процессе взаимного расширения дипломатического присутствия, а также о подготовке совместного заседания коллегий МИД, которое запланировано на ноябрь 2025-го. Местом проведения заседания станет Санкт-Петербург.

Резюмируя встречу, в МИД России подчеркнули, что Лавровым и Рыженковым подтвержден «последовательный настрой на плотную координацию и взаимную поддержку», которые страны демонстрируют на международной арене. В том числе речь идет об укреплении белорусско-российского взаимодействия в рамках БРИКС, а также других интеграционных объединений, в которых участвуют Беларусь и Россия.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко высказался про реальную поддержку тысяч спортсменов и тренеров.

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