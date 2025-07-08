Главы МИД Беларуси и России Рыженков и Лавров провели встречу в Рио-де-Жанейро

Резюмируя встречу, в МИД России подчеркнули, что Лавровым и Рыженковым подтвержден «последовательный настрой на плотную координацию и взаимную поддержку», которые страны демонстрируют на международной арене. В том числе речь идет об укреплении белорусско-российского взаимодействия в рамках БРИКС, а также других интеграционных объединений, в которых участвуют Беларусь и Россия.