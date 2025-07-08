ООН раскритиковала Трампа из-за угроз в адрес БРИКС

Представитель ООН акцентировал внимание на том, что в торговых противостояниях не существует выигравших сторон, выразив тревогу относительно потенциального влияния на глобальную экономику. Эти слова стали реакцией на заявления Трампа о введении 10-процентных тарифов для государств, поддерживающих политику, противоречащую интересам США.