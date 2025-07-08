ООН раскритиковала Трампа из-за угроз в адрес БРИКС

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик отреагировал на высказывания американского президента Дональда Трампа о новых торговых пошлинах в отношении стран БРИКС, охарактеризовав торговые конфронтации как бесперспективные. Как передает Reuters, в заявлении международной организации прозвучала соответствующая позиция.
Представитель ООН акцентировал внимание на том, что в торговых противостояниях не существует выигравших сторон, выразив тревогу относительно потенциального влияния на глобальную экономику. Эти слова стали реакцией на заявления Трампа о введении 10-процентных тарифов для государств, поддерживающих политику, противоречащую интересам США.
Американский лидер объявил о планах установить пошлины без каких-либо изъятий, объясняя это необходимостью защиты национальных интересов. Подобная позиция вызвала значительный международный резонанс и критическую оценку со стороны участников объединения БРИКС.
В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указал, что деятельность БРИКС не имеет антиамериканской направленности. Аналогичную точку зрения выразило китайское внешнеполитическое ведомство, подчеркнувшее значение объединения как площадки для взаимодействия развивающихся стран.
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