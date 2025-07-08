Украина отказывается от переговоров из-за либерального фашизма ЕС

Украинский конфликт с учетом текущей геополитической обстановки и настроем европейских стран на затягивание боевых действий может закончится только на поле боя, а не за столом переговоров. Об этом заявил турецкий политолог, профессор Хасан Унал, передает ТАСС.
«Я не думаю, что эта война на Украине закончится путем переговоров. Она завершится на линии фронта. Из тех данных, которые я нахожу, читаю, можно сделать вывод, что украинская армия изношена до крайней степени», — отметил он.
Унал подсчитал, что ВСУ теряют в сутки порядка 1,6 тысячи боевиков. Он уверен, что киевский режим недолго сможет продолжать вести активные бои. В один момент будет просто неспособен воевать. Политолог считает, что вскоре большие подразделения ВСУ начнут массово сдаваться.
Мирным переговорам, по словам Унала, мешают европейские хозяева Украины. Они настроены продолжать конфликт. Аналитик назвал это устремление либеральным фашизмом, который страшнее любого другого вида фашизма.