Путин уточнил некоторые аспекты службы в армии

Теперь иностранные граждане смогут служить в российской армии не только в условиях военного или чрезвычайного положения и вооруженных конфликтов, но и в период мобилизации.
Ещё одно уточнение сделано для контрактников, достигших предельного возраста пребывания на военной службе. Если это высококвалифицированный специалист, с ним может быть заключен новый контракт. Этот пункт касается контрактов в органах федеральной службы безопасности, государственной охраны и в Службе внешней разведки, передает 8 июля ТАСС.
Пояснительная записка уточняет, что новые нормы предусмотрены «в целях безотлагательности принятия дополнительных мер по доукомплектованию Вооруженных сил Российской Федерации».
Накануне Путин подписал закон, разрешающий лицам без российского гражданства служить по контракту в Вооруженных силах РФ. Контракты с иностранцами и лицами без гражданства будут заключаться до окончания периода мобилизации, военного времени или прекращения действия военного положения.
Напомним, по данным заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева на 1 июля, за полгода воинские части пополнились 210 тысячами контрактников, в добровольческие подразделения принято свыше 18 тысяч человек.