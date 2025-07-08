Путин уточнил некоторые аспекты службы в армии

Ещё одно уточнение сделано для контрактников, достигших предельного возраста пребывания на военной службе. Если это высококвалифицированный специалист, с ним может быть заключен новый контракт. Этот пункт касается контрактов в органах федеральной службы безопасности, государственной охраны и в Службе внешней разведки, передает 8 июля ТАСС.