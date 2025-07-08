Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем семьи, любви и верности

Крепкая, здоровая, дружная семья во все времена служила надежной опорой как для каждого человека, так и для всего нашего общества, основой сильной, непобедимой страны. Семейные узы скрепляют поколения, помогают сохранять духовные, национальные и культурные традиции. Именно в кругу родных и близких мы делаем первые шаги, познаем мир, находим поддержку и понимание. И именно за свои семьи, за свой дом, за нашу общую Родину — великую Россию героически сражаются сейчас участники специальной военной операции.