Цифровая трансформация Красноярского края: итоги заседания президиума Правительства

Также в Красноярском крае реализуются другие проекты, направленные на улучшение жизни населения через цифровизацию. В частности, в рамках проекта «Безопасный город» осуществляется видеонаблюдение за дорогами, общественными пространствами и государственными учреждениями. В 2025 году планируется установить камеры наблюдения еще в 30 школах, что увеличит общее количество видеокамер в городе до 10 тысяч. В настоящее время к системе подключены 8,7 тысячи камер, которые показывают высокую эффективность в профилактике правонарушений.