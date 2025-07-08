Цифровая трансформация Красноярского края: итоги заседания президиума Правительства

Об этом рассказали в пресс-службе правительства Красноярского края.
На заседании президиума Правительства Красноярского края, прошедшем под председательством Губернатора Михаила Котюкова, обсуждались вопросы цифровой трансформации в экономической и социальной сферах региона. С докладом выступил министр цифрового развития Николай Распопин.
В рамках реализации национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» разрабатывается региональная программа, направленная на улучшение качества жизни и условий для ведения бизнеса. Ожидается, что программа будет утверждена до конца текущего года.
Губернатор Михаил Котюков отметил важность интеграции национального проекта с программой цифровой трансформации региона, подчеркнув, что работа в этом направлении ведется уже несколько лет. Он также напомнил, что на Петербургском международном экономическом форуме Президент Владимир Путин выделил цифровую революцию как одно из ключевых структурных преобразований в мире, и Россия не должна отставать.
В рамках нацпроекта в регионе реализуются три основных проекта. В частности, проект «Цифровое государственное управление» обеспечивает предоставление социально значимых услуг в электронной форме. Почти все региональные услуги доступны жителям через интернет. Проект «Отечественные решения» предполагает переход органов власти на отечественное программное обеспечение. Кроме того, в рамках проекта «Цифровые платформы в социальной сфере» планируется, что с 2026 по 2030 годы две трети учителей начнут использовать планшеты на базе отечественной мобильной операционной системы для доступа к цифровым образовательным сервисам.
Также в Красноярском крае реализуются другие проекты, направленные на улучшение жизни населения через цифровизацию. В частности, в рамках проекта «Безопасный город» осуществляется видеонаблюдение за дорогами, общественными пространствами и государственными учреждениями. В 2025 году планируется установить камеры наблюдения еще в 30 школах, что увеличит общее количество видеокамер в городе до 10 тысяч. В настоящее время к системе подключены 8,7 тысячи камер, которые показывают высокую эффективность в профилактике правонарушений.
В регионе функционирует более пятидесяти государственных информационных систем, включая те, что обобщают данные о паводках, пожарах и обращении с твердыми коммунальными отходами.
Среди перспективных направлений развития высокотехнологичной инфраструктуры в Красноярском крае — создание научно-производственного центра беспилотных авиасистем и региональной геоинформационной системы. Концепции этих проектов разрабатываются министерством цифрового развития региона.