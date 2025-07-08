Федорищев об аресте сотрудника министерства внутренней политики: «Наказание должно быть неотвратимым»

Некоторые подробности дела также раскрыли в СУ СКР по Самарской области. Сотруднику министерства внутренней политики и его знакомому инкриминируется совершение преступления по п.п. «а, б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Они, как считают силовики, в июне этого года выступили в качестве посредников в передаче взятки и получили от местного жителя 900 тысяч рублей, которому взамен пообещали помочь с регистрацией на выборах.