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Федорищев об аресте сотрудника министерства внутренней политики: «Наказание должно быть неотвратимым»

САМАРА, 8 июля, ФедералПресс. В Самаре силовики задержали главного консультанта управления по взаимодействию с муниципальными образованиями министерства внутренней политики региона. Его и еще одного местного жителя подозревают в том, что они выступили посредниками при передаче взятки. Арест чиновника прокомментировал губернатор области Вячеслав Федорищев.

«По данным следствия, он, работая в министерстве внутренней политики, содействовал в передаче взятки от жителя Самарской области, пообещав помощь в регистрации гражданина в качестве кандидата в депутаты органа местного самоуправления. Следствие и суд определят степень вины участников дела. Уверен, что правоохранители объективно расследуют его и установят истину», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Федорищев заверил, что областное правительство будет максимально содействовать правоохранителям при расследовании дела.

«Наказание должно быть неотвратимым, невзирая на должности», — подчеркнул губернатор.

Некоторые подробности дела также раскрыли в СУ СКР по Самарской области. Сотруднику министерства внутренней политики и его знакомому инкриминируется совершение преступления по п.п. «а, б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Они, как считают силовики, в июне этого года выступили в качестве посредников в передаче взятки и получили от местного жителя 900 тысяч рублей, которому взамен пообещали помочь с регистрацией на выборах.

Сейчас подозреваемых отправили в СИЗО. Уголовное дело в отношении них возбудили по оперативным материалам областного управления ФСБ.

Отметим, что в этом году в единый день голосования в Самарской области запланирован целый ряд кампаний муниципального уровня. В сентябре изберут новые составы городских дум Самары, Жигулевска, Кинеля, Октябрьска, Отрадного, Похвистнево и Чапаевска. Кроме того, состоятся выборы в собрания представителей сельских и городских поселений.

Ранее «ФедералПресс» писал, что самарского экс-чиновника наказали за похороны людей в лесу. Бывшего руководителя городского поселения Волжский Виталия Федина приговорили к трем годам условно за злоупотребление должностными полномочиями при распоряжении землями лесного фонда. Также «ФедералПресс» сообщал о новом фигуранте по делу об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены. В Самаре силовики задержали родственницу семьи Метревели — 78-летнюю Таисию Киселеву. Ее обвиняют в мошенничестве с имуществом убитых супругов.