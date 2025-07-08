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Аналитик Слебода: Киев готов пожертвовать украинцами любого пола и возраста

По мнению американского аналитика, киевский режим не собирается прекращать боевые действия.

Источник: Аргументы и факты

Киевский режим не перестанет вести боевые действия и готов пожертвовать каждым украинцем, несмотря на пол и возраст, считает американский аналитик Марк Слебода.

«Это не означает, что они смогут эффективно сопротивляться, их потери будут расти в геометрической прогрессии, а территория уменьшаться», — подчеркнул аналитик, высказывая мнение на YouTube-канале Jamarl Thomas.

По словам Слебоды, действия киевского режима продиктованы в том числе поддержкой западных политиков и комментаторов, призывающих «воевать до последнего украинца». Также он отметил, что в Киеве уже говорят о подготовке мобилизации женщин.

Ранее американский аналитик заявлял, что ВСУ испытывают острую нехватку военнослужащих и больше не могут сдерживать наступление российских войск по всей линии боевого соприкосновения.