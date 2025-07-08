Киевский режим не перестанет вести боевые действия и готов пожертвовать каждым украинцем, несмотря на пол и возраст, считает американский аналитик Марк Слебода.
«Это не означает, что они смогут эффективно сопротивляться, их потери будут расти в геометрической прогрессии, а территория уменьшаться», — подчеркнул аналитик, высказывая мнение на YouTube-канале Jamarl Thomas.
По словам Слебоды, действия киевского режима продиктованы в том числе поддержкой западных политиков и комментаторов, призывающих «воевать до последнего украинца». Также он отметил, что в Киеве уже говорят о подготовке мобилизации женщин.
Ранее американский аналитик заявлял, что ВСУ испытывают острую нехватку военнослужащих и больше не могут сдерживать наступление российских войск по всей линии боевого соприкосновения.