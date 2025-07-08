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Средства ПВО отразили налет дронов ВСУ на Белгородчину в ночь на 8 июля

В Министерстве обороны России сообщили об успешной ликвидации беспилотников ВСУ, пытавшихся атаковать мирные области страны в ночь на вторник, 8 июля.

В Министерстве обороны России сообщили об успешной ликвидации беспилотников ВСУ, пытавшихся атаковать мирные области страны в ночь на вторник, 8 июля. Подробный отчет приведен в Telegram-канале ведомства.

Как указали сотрудники Минобороны, налету дронов в этот раз подверглась только Белгородчина. Силы противовоздушной обороны Российской Армии уничтожили 3 БПЛА киевских радикалов.

К сожалению, попытки боевиков ВСУ атаковать мирные регионы РФ продолжаются практически ежедневно — и не всегда они обходятся без жертв. Ранее, 4 июля, в Курской области погиб мужчина, на машину которого без какой-либо причины сбросил взрывное устройство дрон украинских неонацистов.

Однако Вооруженные силы России все также продолжают устранять угрозу, исходящую от радикалов ВСУ. Обозреватель «МК» в своем авторском материале уже подробно разобрала, как комбинированный удар по объектам формирований боевиков в Киеве привел к частичному отключению света в столице Украины 7 июля.

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