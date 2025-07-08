МИД: Беларусь упростит визовый режим и установит прямое авиасообщение в Таиланд

Беларусь намерена упростить визовый режим с Таиландом, пишет БелТА.
Так, в Министерстве иностранных дел Беларуси рассказали о переговорах главы белорусского внешнеполитического ведомства Максима Рыженкова с министром при офисе премьер-министра Таиланда на полях саммита БРИКС. В Рио-де-Жанейро глава МИД Беларуси обсудил с таиландской стороной повестку предстоящего визита в Таиланд белорусской делегации.
На переговорах стороны намерены обсудить среди прочего облегчение визового режима между Беларусью и Таиландом, а также установление прямого авиасообщения между странами.
— Будут обсуждаться и другие меры, облегчающие посещение Таиланда белорусами, — подчеркнули в МИД.
Также главы МИД Беларуси и России Рыженков и Лавров провели встречу в Рио-де-Жанейро.
Кроме того, белорусский министр на полях саммита БРИКС провел ряд двусторонних переговоров. В частности, Рыженков встретился с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом после его недавнего визита в Беларусь, поговорил президентом Нигерии Болой Тинубу, заместителем премьер-министра — министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу, министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, руководством Бразильской национальной конфедерации промышленности и Федерации промышленности штата Рио-де-Жанейро, другими дипломатами, политиками и представителями бизнеса.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко высказался про реальную поддержку тысяч спортсменов и тренеров.