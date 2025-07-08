МИД: Беларусь упростит визовый режим и установит прямое авиасообщение в Таиланд

Кроме того, белорусский министр на полях саммита БРИКС провел ряд двусторонних переговоров. В частности, Рыженков встретился с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом после его недавнего визита в Беларусь, поговорил президентом Нигерии Болой Тинубу, заместителем премьер-министра — министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу, министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, руководством Бразильской национальной конфедерации промышленности и Федерации промышленности штата Рио-де-Жанейро, другими дипломатами, политиками и представителями бизнеса.