Косачёв сравнил угрозы Трампа в адрес БРИКС со словами из книги Оруэлла

Тарифная политика, которую проводит президент США Дональд Трамп против стран, поддерживающих объединение БРИКС, напоминает слова из повести «Скотный двор» британского писателя Джорджа Оруэлла, написал заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачёв.
Сенатор привёл цитату из этой книги о животных, которые «равнее других». Он подчеркнул, что это демонстрирует максимальное отдаление США от главного принципа Устава ООН.
«В лозунге “Сделать Америку снова великой” всё отчётливее проступает вторая часть формулы — “за счёт остального мира”. Сильно напоминает практику переписывания изначально хороших лозунгов в “Скотном дворе” Джорджа Оруэлла: “Все животные равны, но некоторые животные равнее других”. Дальше от главного принципа Устава ООН о равенстве и уйти было просто невозможно», — написал Косачёв в своем Telegram-канале.
Парламентский отметил, что американские пошлины нарушают нормы Всемирной торговой организации. Сенатор обратил внимание, что ранее США пытались оправдывать свои импортные тарифы стремлением восстановить баланс в торговле, однако теперь «маски сброшены».
Заместитель председателя Совфеда также выразил уверенность в том, что торговая политика превратилась в инструмент геополитического давления. При этом, по словам Косачёва, Запад пытался ранее обвинять Россию в использовании энергетики как оружия, что так и не было доказано.
Напомним, 6 июля Трамп предупредил, что любое государство, которое поддерживает политику БРИКС по отношению к США, будет облагаться дополнительной пошлиной в размере 10%. После советник бразильского лидера Луиса Инасиу Лулы да Силвы по международным вопросам Селсу Аморим заявил, что Соединённые Штаты «выстрелят себе в ногу», если утвердят указанные правила.