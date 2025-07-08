Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лисицын: боевики ВСУ окружены с трех сторон в Мирном в ДНР

По словам военкора, противник оказался зажатым в селе после освобождения российскими войсками Поддубного.

Источник: Аргументы и факты

Украинские военные, находящиеся в селе Мирное в ДНР, оказались окруженными с трех сторон после перехода под контроль ВС РФ расположенного неподалеку села Поддубное, сообщил в своем Telegram-канале военкор Евгений Лисицын.

«После освобождения Поддубного гарнизон ВСУ в Мирном оказался в окружении с трех сторон», — написал он.

Судя по карте, Мирное расположено между Поддубным и ранее освобожденными ВС РФ населенными пунктами Комар и Перебудова.

Военкор сообщил также о ведении российскими военными упорных боев в селе Малиевка Днепропетровской области, находящемся в десятке километров от Мирного.

Напомним, Минобороны РФ сообщило об освобождении Поддубного в минувшее воскресенье. По информации оборонного ведомства, село взяли под контроль бойцы группировки войск «Восток».