Скотт Риттер: НАТО пытается привести Россию к поражению

Американский специалист в области геополитики Скотт Риттер, считает, что у Североатлантического альянса нет оснований для существования, поскольку Российская Федерация не представляет опасности для стран-участниц блока.
«НАТО должна быть распущена. Люди должны это понять. Хватит говорить, что нам нужна НАТО. Она нам не нужна. Смысл существования альянса утрачен после распада Советского Союза. Россия не представляет угрозы ни для НАТО, ни для Европы», — заявил он.
Эксперт также отметил, что Россия имеет право защищаться от агрессивных действий со стороны НАТО.
«Россия просто хочет выжить, а НАТО и США пытаются её уничтожить. Россия не хочет умирать, как сделало бы любое независимое государство», — резюмировал Риттер.
Ранее Риттер заявил, что западные государства не способны ничего изменить на Украине, в связи с этим лучшим решением будет «не продлевать её страдания».