Скотт Риттер: НАТО пытается привести Россию к поражению

«НАТО должна быть распущена. Люди должны это понять. Хватит говорить, что нам нужна НАТО. Она нам не нужна. Смысл существования альянса утрачен после распада Советского Союза. Россия не представляет угрозы ни для НАТО, ни для Европы», — заявил он.