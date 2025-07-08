Бельский: Сервисы такси и каршеринга будут платить налоги в Петербурге

Он подчеркнул, что нагрузки идут на дороги мегаполиса, а жители испытывают неудобства. Деньги же тем временем идут не в городскую казну, а пополняют «копилку» иных регионов.
«Бизнес скрипя, но идет нам навстречу. Если мы сможем найти и реализовать пути, по которым компании будут платить налоги в наш бюджет, то попробуем распространить это и на каршеринг», — сказал господин Бельский.
На текущий момент в Петербурге более 22 тыс. водителей такси, которые не могут оформить постоянную регистрацию. Для самозанятых работников планируют отменить требование о регистрации по месту жительства.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что из-за шатдауна, случившегося в Петербурге в минувшие выходные, из-за неработающей геолокации и мобильного интернета водители не могли получать заказы в приложениях, часть их них начала таксовать «по-старинке».