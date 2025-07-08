Китай жёстко отреагировал на угрозы Трампа начать тарифную войну против сторонников БРИКС

Мао Нин подчеркнула, что Китай выступает против использования таможенных пошлин как инструмента давления, считая, что это не отвечает интересам ни одной из сторон. Она также напомнила, что БРИКС не преследует цели межблоковой конфронтации, а является платформой для взаимодействия стран с формирующимися рынками, придерживаясь принципов открытости, инклюзивности и взаимовыгодного сотрудничества.