Минторг Казахстана пообещал ответить на 25-процентные пошлины Трампа

Министерство торговли республики 3 апреля опубликовало информацию о том, что тарифные меры, введённые Соединёнными Штатами Америки, коснутся лишь 4,8% от общего объёма экспорта Казахстана в США. Более 90% товаров, которые поставляются в эту страну, не будут облагаться дополнительными пошлинами, поскольку они входят в перечень исключений, утверждённый США.