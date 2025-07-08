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Минторг Казахстана пообещал ответить на 25-процентные пошлины Трампа

Ранее Дональд Трамп уведомил президента Казахстана о введении Вашингтоном пошлины на товары из республики в размере 25% с 1 августа.

Источник: Аргументы и факты

Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан прокомментировало ситуацию с введением Соединёнными Штатами Америки 25-процентных пошлин на товары из Казахстана.

«В связи с этим Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан готовит официальный ответ на действия США», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее президент США Дональд Трамп уведомил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о введении 25-процентных пошлин на товары из Казахстана с 1 августа 2025 года.

Министерство торговли республики 3 апреля опубликовало информацию о том, что тарифные меры, введённые Соединёнными Штатами Америки, коснутся лишь 4,8% от общего объёма экспорта Казахстана в США. Более 90% товаров, которые поставляются в эту страну, не будут облагаться дополнительными пошлинами, поскольку они входят в перечень исключений, утверждённый США.

В структуре экспорта Казахстана в Соединённые Штаты преобладают такие товары, как сырая нефть, уран, серебро, ферросплавы и другие. Эти категории товаров составляют 92% от общего объёма поставок и включены в список исключений.

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