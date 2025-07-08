Трамп пообещал нарастить поставки оружия Украине. Военная операция, день 1231-й

8:38 Президент США Дональд Трамп в беседе с украинским коллегой Владимиром Зеленским 4 июля пообещал ему, что Вашингтон направит на Украину «столько оружия, сколько сможет», сообщает газета The Wall Street Journal.
8:19 Ключом к возобновлению поставок части оружия Вашингтоном Киеву, приостановленным в начале июля, могут стать ряд встреч американских и украинских высокопоставленных чиновников в Италии и на Украине, сообщает Politico со ссылкой на два источника, знакомых с планированием.
8:12 Пентагон подтвердил, что по указанию Трампа направит Украине дополнительное «оборонительное вооружение».
8:09 ? Средства ПВО ночью сбили три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.
8:04 Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет продолжать поставки оружия Украине и намерен нарастить их.
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