Трамп пообещал нарастить поставки оружия Украине. Военная операция, день 1231-й

Средства ПВО за ночь сбили три беспилотника над Белгородской областью. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет продолжать поставки оружия Украине и намерен нарастить их. Пентагон после этого подтвердил, что направит Киеву дополнительное «оборонительное вооружение». По данным Politico, возобновление поставок может произойти после ряда встреч в Риме. «Газета.Ru» ведет хронику событий.