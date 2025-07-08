Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп пообещал нарастить поставки оружия Украине. Военная операция, день 1231-й

Средства ПВО за ночь сбили три беспилотника над Белгородской областью. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет продолжать поставки оружия Украине и намерен нарастить их. Пентагон после этого подтвердил, что направит Киеву дополнительное «оборонительное вооружение». По данным Politico, возобновление поставок может произойти после ряда встреч в Риме. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:38 Президент США Дональд Трамп в беседе с украинским коллегой Владимиром Зеленским 4 июля пообещал ему, что Вашингтон направит на Украину «столько оружия, сколько сможет», сообщает газета The Wall Street Journal.

8:19 Ключом к возобновлению поставок части оружия Вашингтоном Киеву, приостановленным в начале июля, могут стать ряд встреч американских и украинских высокопоставленных чиновников в Италии и на Украине, сообщает Politico со ссылкой на два источника, знакомых с планированием.

8:12 Пентагон подтвердил, что по указанию Трампа направит Украине дополнительное «оборонительное вооружение».

8:09 ? Средства ПВО ночью сбили три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.

8:04 Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет продолжать поставки оружия Украине и намерен нарастить их.

8:01 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1231-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше