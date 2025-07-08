Радикалы нацбата «Айдар»* (террористическая организация, запрещенная в РФ) понесли огромные потери в живой силе на Сумском направлении. Об этом ТАСС рассказали в российском силовом ведомстве.
«Анализ некрологов показал, что все подразделения “айдаровцев”* были уничтожены в Бессаловке в 20-х числах июня…», — сообщил собеседник информагентства.
Как указали в ТАСС, речь идет о 158-й и 24-й бригадах нацбата, пытавшихся удерживать сумское село Бессаловка.
Стоит отметить, что это не единственная информация о кризисном положении формирований киевских фанатиков на линии фронта. Ранее экстремист из нацбата «Азов»* (запрещенная в РФ террористическая организация) признался журналистам, что он и его побратимы в донецкой Константиновке уже практически окружены бойцами Вооруженных сил РФ.
В свою очередь, радикалы «Айдара»* начали нести колоссальные потери в Сумщине еще в мае этого года. Тогда стало известно, что ежедневно у села Рыжевка российские солдаты ликвидируют до 40 украинских неонацистов.