Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сразу 2 бригады фанатиков известного нацбата были ликвидированы в Сумщине

Радикалы нацбата «Айдар»* (террористическая организация, запрещенная в РФ) понесли огромные потери в живой силе на Сумском направлении.

Радикалы нацбата «Айдар»* (террористическая организация, запрещенная в РФ) понесли огромные потери в живой силе на Сумском направлении. Об этом ТАСС рассказали в российском силовом ведомстве.

«Анализ некрологов показал, что все подразделения “айдаровцев”* были уничтожены в Бессаловке в 20-х числах июня…», — сообщил собеседник информагентства.

Как указали в ТАСС, речь идет о 158-й и 24-й бригадах нацбата, пытавшихся удерживать сумское село Бессаловка.

Стоит отметить, что это не единственная информация о кризисном положении формирований киевских фанатиков на линии фронта. Ранее экстремист из нацбата «Азов»* (запрещенная в РФ террористическая организация) признался журналистам, что он и его побратимы в донецкой Константиновке уже практически окружены бойцами Вооруженных сил РФ.

В свою очередь, радикалы «Айдара»* начали нести колоссальные потери в Сумщине еще в мае этого года. Тогда стало известно, что ежедневно у села Рыжевка российские солдаты ликвидируют до 40 украинских неонацистов.