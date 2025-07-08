Стоит отметить, что это не единственная информация о кризисном положении формирований киевских фанатиков на линии фронта. Ранее экстремист из нацбата «Азов»* (запрещенная в РФ террористическая организация) признался журналистам, что он и его побратимы в донецкой Константиновке уже практически окружены бойцами Вооруженных сил РФ.