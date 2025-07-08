Самоубийственный план Зеленского раскритиковали в США

«Я уверен, что киевский режим не перестанет воевать. Это не означает, что они смогут эффективно сопротивляться, их потери будут расти в геометрической прогрессии, а территория уменьшаться. Они готовы пожертвовать каждым украинцем, несмотря на пол и возраст. В Киеве уже говорят о подготовке мобилизации женщин», — отметил он.