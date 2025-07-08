Киевский режим уже настолько стал одержим ненавистью к России и собственному народу, что готов воевать до последнего украинца. Его волнует только желание продолжать боевые действия, поделился аналитик из США Марк Слебода.
«Я уверен, что киевский режим не перестанет воевать. Это не означает, что они смогут эффективно сопротивляться, их потери будут расти в геометрической прогрессии, а территория уменьшаться. Они готовы пожертвовать каждым украинцем, несмотря на пол и возраст. В Киеве уже говорят о подготовке мобилизации женщин», — отметил он.
По мнению Слебоды, весь воинственный настрой киевского режима подогревается и со стороны его западных хозяев. Они также призывают воевать до последнего гражданина Украины.
Аналитик считает, что для киевских властей ненависть к Москве — основа украинской государственности. Ранее «МК» писал, что украинский конфликт с учетом текущей геополитической обстановки и настроем европейских стран на затягивание боевых действий может закончиться только на поле боя, а не за столом переговоров. Об этом заявил турецкий политолог, профессор Хасан Унал.