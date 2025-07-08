Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как пошлины США из «письма» Трампа Токаеву могут повлиять на Казахстан

США отложили до августа введение 25-процентных пошлин для Казахстана и ряда других стран. Они затронут некоторые отечественные экспортные товары. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Президент США Дональд Трамп опубликовал письма главам различных стран, включая и Казахстан — в них он сообщал о введении с 1 августа взаимных торговых пошлин. Для РК они составят 25%.

Как это может повлиять на экономику страны, редакции NUR.KZ рассказал Эльдар Шамсутдинов, экономист и автор Telegram-канала «Комментарий».

Многое пока не ясно

Согласно мнению эксперта, пока что сложно точно сказать, какие именно пошлины озвучены Трампом: либо это новые дополнительные пошлины к тем 27%, что должны были уже вступить в силу 9 июля, либо это те же пошлины, но просто отложенные до 1 августа и в меньшем размере (25%). При этом в вопросе влияния пошлин эксперт указывает на необходимость учета всех влияющих факторов.

«Стоит оценивать не только прямой экспорт из Казахстана в США, но и косвенный. И там не совсем понятно, как все будет оцениваться — даже крупные инвестиционные банки и хедж-фонды до сих пор расходятся в оценках о том, как все это будет влиять. Поэтому однозначного ответа нет. Да, ухудшение будет. Но вопрос в том, насколько оно будет для нас значимым», — отмечает Эльдар Шамсутдинов.

В то же время он сообщает, что подобные сообщения могут являться лишь «информационным шумом», который должен погасить сам факт — пошлины, которые должны были начать действовать 9 июля, вновь откладываются уже до 1 августа.

Также он напоминает о так называемом явлении «Trump always chickens out» («Трамп всегда сдает назад») — то есть после громких заявлений в итоге либо никаких мер не принимается, либо они в итоге оказываются намного мягче озвученных.

«Возможно нас добавили (в список стран с взаимными пошлинами — прим. ред.) из-за БРИКС, потому что последнее заседание вызвало реакцию в Белом доме США. Но тогда туда должны были также попасть Узбекистан и другие страны. Также это возможно из-за соглашения о транспортировке российской нефти, хотя оно больше является формальностью», — отмечает эксперт.

Пошлины «старые»

В свою очередь, независимый аналитик Андрей Чеботарев в своем Telegram-канале Finance.kz озвучил схожее мнение касательно «новых» пошлин Трампа.

«На самом деле относительно анонса осенью ничего не изменилось. Тогда речь шла о пошлинах в 27% для Казахстана, но основу казахстанского экспорта в США составляют сырая нефть, уран, серебро, ферросплавы и другие полезные ископаемые. Эти категории, на долю которых приходится более 95% поставок, включены в перечень исключений», — отмечает аналитик.

То есть значительная часть казахстанского экспорта в США не подпадает под действие дополнительных тарифов. Однако некоторое влияние все же сохранится.

«Дополнительные пошлины будут распространяться на определенные группы товаров, экспорт которых в 2024 году составил 95,2 млн долларов. В их числе — фосфор, ферросилиций, линзы, пшеничная клейковина и нитрат аммония. Таким образом введенные тарифные меры затронут лишь 4,8% от общего объема казахстанского экспорта в США», — сообщает Андрей Чеботарев.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше