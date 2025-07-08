Как пошлины США из «письма» Трампа Токаеву могут повлиять на Казахстан

«Стоит оценивать не только прямой экспорт из Казахстана в США, но и косвенный. И там не совсем понятно, как все будет оцениваться — даже крупные инвестиционные банки и хедж-фонды до сих пор расходятся в оценках о том, как все это будет влиять. Поэтому однозначного ответа нет. Да, ухудшение будет. Но вопрос в том, насколько оно будет для нас значимым», — отмечает Эльдар Шамсутдинов.