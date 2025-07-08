Как пошлины США из «письма» Трампа Токаеву могут повлиять на Казахстан

Президент США Дональд Трамп опубликовал письма главам различных стран, включая и Казахстан — в них он сообщал о введении с 1 августа взаимных торговых пошлин. Для РК они составят 25%.
Как это может повлиять на экономику страны, редакции NUR.KZ рассказал Эльдар Шамсутдинов, экономист и автор Telegram-канала «Комментарий».
Многое пока не ясно
Согласно мнению эксперта, пока что сложно точно сказать, какие именно пошлины озвучены Трампом: либо это новые дополнительные пошлины к тем 27%, что должны были уже вступить в силу 9 июля, либо это те же пошлины, но просто отложенные до 1 августа и в меньшем размере (25%). При этом в вопросе влияния пошлин эксперт указывает на необходимость учета всех влияющих факторов.
«Стоит оценивать не только прямой экспорт из Казахстана в США, но и косвенный. И там не совсем понятно, как все будет оцениваться — даже крупные инвестиционные банки и хедж-фонды до сих пор расходятся в оценках о том, как все это будет влиять. Поэтому однозначного ответа нет. Да, ухудшение будет. Но вопрос в том, насколько оно будет для нас значимым», — отмечает Эльдар Шамсутдинов.
В то же время он сообщает, что подобные сообщения могут являться лишь «информационным шумом», который должен погасить сам факт — пошлины, которые должны были начать действовать 9 июля, вновь откладываются уже до 1 августа.
Также он напоминает о так называемом явлении «Trump always chickens out» («Трамп всегда сдает назад») — то есть после громких заявлений в итоге либо никаких мер не принимается, либо они в итоге оказываются намного мягче озвученных.
«Возможно нас добавили (в список стран с взаимными пошлинами — прим. ред.) из-за БРИКС, потому что последнее заседание вызвало реакцию в Белом доме США. Но тогда туда должны были также попасть Узбекистан и другие страны. Также это возможно из-за соглашения о транспортировке российской нефти, хотя оно больше является формальностью», — отмечает эксперт.
Пошлины «старые»
В свою очередь, независимый аналитик Андрей Чеботарев в своем Telegram-канале Finance.kz озвучил схожее мнение касательно «новых» пошлин Трампа.
«На самом деле относительно анонса осенью ничего не изменилось. Тогда речь шла о пошлинах в 27% для Казахстана, но основу казахстанского экспорта в США составляют сырая нефть, уран, серебро, ферросплавы и другие полезные ископаемые. Эти категории, на долю которых приходится более 95% поставок, включены в перечень исключений», — отмечает аналитик.
То есть значительная часть казахстанского экспорта в США не подпадает под действие дополнительных тарифов. Однако некоторое влияние все же сохранится.
«Дополнительные пошлины будут распространяться на определенные группы товаров, экспорт которых в 2024 году составил 95,2 млн долларов. В их числе — фосфор, ферросилиций, линзы, пшеничная клейковина и нитрат аммония. Таким образом введенные тарифные меры затронут лишь 4,8% от общего объема казахстанского экспорта в США», — сообщает Андрей Чеботарев.