Вражеская страна усилила пограничный контроль со своими натовскими союзниками

Польский контроль осуществляется сотнями дополнительных полицейских и солдат на 52 пунктах пересечения границы с Германией и 13 — с Литвой. Германия ввела аналогичные выборочные проверки на польской границе в 2023 году. В мае, вскоре после того, как новое правительство Фридриха Мерца вступило в должность, министр внутренних дел Германии Александр Добриндт распорядился усилить контроль, что означало, что просителей убежища могут вернуть обратно на границе, что вызвало споры и судебные иски.