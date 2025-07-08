Мэр Екатеринбурга предложил студентам-бюджетникам отрабатывать по распределению

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поддержал идею вернуть отработку для студентов-бюджетников. Мэр предложил медикам отрабатывать три года по распределению в программе «Акцент» на ОТВ.
Как считает Алексей Орлов, такая инициатива решит проблему дефицита кадров в медучреждениях на Среднем Урале.
— В советское время это было правило: если ты получил образование, причем за государственный счет, не из собственного кармана, еще и получал стипендию, ты обязан отработать по направлению, — уточнил глава уральской столицы.
Ранее депутат Госдумы Андрей Альшевских предложил предоставлять жилье молодым семьям в Свердловской области. По его словам, идея денежных выплат беременным школьницам неэффективна. Юным родителям в данной ситуации нужны другие меры поддержки. Например, предоставление таким парам жилплощади.