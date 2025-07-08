Казахстан продолжит получать беспошлинно нефтепродукты из России

Соответствующий протокол был подписан в Астане 27 ноября 2024 года. Документ предусматривает возобновление действия соглашения с 1 января 2024 года и его продление до 1 января 2028 года. После этого соглашение может автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды, если ни одна из сторон не уведомит другую о намерении прекратить его действие.
Соглашением предусмотрены беспошлинные поставки российских нефтепродуктов в Казахстан в рамках ежегодных индикативных балансов, которые составляются министерствами энергетики двух стран.
В документации отмечается, что возобновление действия соглашения необходимо для сохранения закрепленных им условий казахстанско-российского сотрудничества в области поставок нефти и нефтепродуктов. В частности, эффективная система взаимодействия как между госорганами, так и между хозяйствующими субъектами двух стран устойчиво функционирует более 12 лет.
Протокол также предусматривает, что российские нефть и нефтепродукты, поставляемые в Казахстан, подлежат таможенному декларированию в России без применения временного периодического таможенного декларирования (за исключением поставок трубопроводным транспортом). Этот вид декларирования применяется при вывозе товаров, а также при перемещении между странами-членами ЕАЭС, когда на момент подачи декларации неизвестно точное количество продукции и ее стоимость.
В рамках индикативного баланса на 2025 год в Казахстане предусмотрен импорт 285 тыс. тонн автобензина, 300 тыс. тонн авиатоплива, 450 тыс. тонн дизельного топлива и 500 тыс. тонн битума в пиковые периоды потребления. Объем потребления авиатоплива в Казахстане к 2030 году, по прогнозам участников рынка, возрастет до 2,5 млн тонн, в то время как выпуск авиакеросина на казахстанских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) составит 1,5 млн тонн, сообщили «Курсиву» в министерстве транспорта. Таким образом, планируемое удвоение мощности Шымкентского НПЗ с 6 млн до 12 млн тонн в год не поможет закрыть дефицит авиатоплива в стране.
Доля «КазМунайГаза» («дочка» «Самрук-Казыны») на оптовом рынке нефтепродуктов Казахстана превышает в настоящее время 80%, в то время как ранее она составляла 23%, заявил ранее первый заместитель председателя агентства по защите и развитию конкуренции Рустам Ахметов. Он считает такое положение «временным и вынужденным».