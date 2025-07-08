Казахстан продолжит получать беспошлинно нефтепродукты из России

В рамках индикативного баланса на 2025 год в Казахстане предусмотрен импорт 285 тыс. тонн автобензина, 300 тыс. тонн авиатоплива, 450 тыс. тонн дизельного топлива и 500 тыс. тонн битума в пиковые периоды потребления. Объем потребления авиатоплива в Казахстане к 2030 году, по прогнозам участников рынка, возрастет до 2,5 млн тонн, в то время как выпуск авиакеросина на казахстанских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) составит 1,5 млн тонн, сообщили «Курсиву» в министерстве транспорта. Таким образом, планируемое удвоение мощности Шымкентского НПЗ с 6 млн до 12 млн тонн в год не поможет закрыть дефицит авиатоплива в стране.