План воюющей страны принудительно переселить население оккупированной территории назвали преступлением

Министр обороны Израиля изложил планы по загону всех палестинцев в Газе в лагерь на развалинах Рафаха — эти замыслы эксперты-юристы и ученые назвали планом преступлений против человечности.
Исраэль Кац заявил, что он приказал израильским военным подготовиться к созданию лагеря, который он назвал «гуманитарным городом», на руинах города Рафах, сообщает газета Haaretz.
Палестинцы пройдут «проверку безопасности» перед входом, и, после того, как они окажутся внутри, им не разрешат выйти, сказал Кац на брифинге для израильских журналистов.
Израильские силы будут контролировать периметр этого объекта и первоначально «переселят» в этот район 600 000 палестинцев — в основном людей, которые в настоящее время перемещены в районе аль-Маваси.
В конечном счете все население Газы будет размещено там, и Израиль намерен осуществить «план эмиграции, который обязательно осуществится», цитирует его слова газета «Гаарец».
С тех пор как в начале года Дональд Трамп предложил большому числу палестинцев покинуть Газу, чтобы «очистить» сектор, израильские политики, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, с энтузиазмом продвигают принудительную депортацию, часто представляя ее как проект США.
Схема Каца нарушает международное право, заявил Майкл Сфард, один из ведущих израильских юристов-правозащитников. Она также прямо противоречит заявлениям, сделанным несколькими часами ранее канцелярией главнокомандующего вооруженными силами Израиля, в письме которой говорилось, что палестинцы были перемещены в Газе только для их собственной защиты.
«Кац разработал оперативный план совершения преступления против человечности, — сказал Сфард. — Речь идет о перемещении населения на южную оконечность сектора Газа в рамках подготовки к депортации за пределы сектора. Хотя правительство по-прежнему называет депортацию “добровольной”, люди в Газе подвергаются такому количеству принудительных мер, что с юридической точки зрения никакой выезд из сектора не может рассматриваться как добровольный».
«Когда вы изгоняете кого-либо с его родины, это было бы военным преступлением в контексте войны. Если это будет сделано в массовом масштабе, как он планирует, это станет преступлением против человечности», — добавил Сфард.
Как подчеркивает The Guardian, Кац изложил свои планы в отношении Газы незадолго до того, как Нетаньяху прибыл в Вашингтон для встречи с Дональдом Трампом, где на него будет оказываться сильное давление с целью добиться соглашения о прекращении огня, чтобы положить конец или, по крайней мере, приостановить 21-месячную войну.
По словам министра обороны, работа над «гуманитарным городом», лежащим в основе планов Каца, может начаться во время прекращения огня. Нетаньяху возглавляет усилия по поиску стран, готовых «принять» палестинцев, добавил он.
Выступая в понедельник из Белого дома, Нетаньяху заявил, что США и Израиль работают с другими странами, которые могут обеспечить палестинцам «лучшее будущее».
«Если люди хотят остаться, они могут остаться, но если они хотят уйти, они должны иметь возможность уйти», — сказал Нетаньяху, готовясь к ужину с Трампом.
Израильские политики, включая министра финансов Бецалеля Смотрича, также были активными сторонниками создания новых израильских поселений в Газе, напоминает The Guardian.
Планы строительства лагерей, называемых «гуманитарными транзитными зонами», для размещения палестинцев внутри Газы и, возможно, за ее пределами, ранее были представлены администрации Трампа и обсуждались в Белом доме, сообщило агентство Reuters в понедельник.
План стоимостью 2 миллиарда долларов носит название поддерживаемого США Гуманитарного фонда Газы (GHF), сообщает Reuters. GHF отрицает, что подавал предложение, и говорит, что слайды, на которых представлен план, «не являются документом GHF».
Опасения по поводу планов Израиля по вытеснению палестинцев ранее были вызваны военными приказами о проведении операции, начатой этой весной.
Сфард представлял интересы трех резервистов, которые подали петицию в суды Израиля, требуя от военных отменить приказы о «мобилизации и сосредоточении» гражданского населения Газы и запретить любые планы по депортации палестинцев из сектора Газа.
По словам профессора Амоса Голдберга, историка Холокоста из Еврейского университета в Иерусалиме, израильский министр обороны изложил четкие планы этнической чистки в Газе и создания «концентрационного лагеря или транзитного пункта для палестинцев, прежде чем они будут высланы». «Это не гуманитарный центр и не город, — сказал он о запланированном Кацем месте содержания палестинцев. — Город — это место, где у вас есть возможность работать, зарабатывать деньги, заводить связи и свободу передвижения. Здесь есть больницы, школы, университеты и офисы. Это не то, что они имеют в виду. Это не будет пригодным для жизни местом, точно так же, как “безопасные районы” сейчас непригодны для жизни».
План Каца также поднял насущный вопрос о том, что произойдет с палестинцами, которые откажутся выполнять приказы Израиля о переезде в новый комплекс, сказал Голдберг: «Что произойдет, если палестинцы не примут это решение и поднимут восстание, потому что они не совсем беспомощны?».