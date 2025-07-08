План воюющей страны принудительно переселить население оккупированной территории назвали преступлением

По словам профессора Амоса Голдберга, историка Холокоста из Еврейского университета в Иерусалиме, израильский министр обороны изложил четкие планы этнической чистки в Газе и создания «концентрационного лагеря или транзитного пункта для палестинцев, прежде чем они будут высланы». «Это не гуманитарный центр и не город, — сказал он о запланированном Кацем месте содержания палестинцев. — Город — это место, где у вас есть возможность работать, зарабатывать деньги, заводить связи и свободу передвижения. Здесь есть больницы, школы, университеты и офисы. Это не то, что они имеют в виду. Это не будет пригодным для жизни местом, точно так же, как “безопасные районы” сейчас непригодны для жизни».