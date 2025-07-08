В существовании Североатлантического альянса нет никакого смысла, так как России нет надобности нападать на какую-либо страну-члена НАТО. Об этом заявил американский аналитик и отставной разведчик Скотт Риттер.
«НАТО должна распасться. Люди должны понять это. Перестаньте говорить, что нам нужна НАТО. НАТО нам не нужна. Смысл в существовании НАТО пропал с распадом Советского Союза. Россия не представляет угрозы ни для НАТО, ни для Европы», — отметил он.
Риттер подчеркнул, что у Кремля есть полное право отвечать на агрессию в свою сторону. В частности, он защищается от нападок со стороны блока.
По его словам, Россия стремится выжить в условиях, когда НАТО вместе с США пытаются довести ее до поражения и «наступить на горло». Однако, считает аналитик, РФ не собирается умирать и будет сопротивляться как любое суверенное государство.
Ранее «МК» писал, что исход украинского конфликта уже нельзя изменить, поэтому Западу не стоит заниматься поставками вооружения, чтобы не остаться беззащитными на десятилетия. Об этом заявил аналитик из США Скотт Риттер.