НАТО пытается наступить России на горло

«НАТО должна распасться. Люди должны понять это. Перестаньте говорить, что нам нужна НАТО. НАТО нам не нужна. Смысл в существовании НАТО пропал с распадом Советского Союза. Россия не представляет угрозы ни для НАТО, ни для Европы», — отметил он.