Нетаньяху выдвинул кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира

В своем импровизированном выступлении Трамп сказал, что он «совсем не доволен президентом Путиным». «Честно говоря, я разочарован тем, что президент Путин не остановился», — сказал он. «Я не в восторге от этого». «Мы собираемся отправить Украине еще немного оружия», — продолжил он. «Мы должны. Они должны быть в состоянии защитить себя. Сейчас они получают очень тяжелые удары. Они получают очень тяжелые удары. Нам придется прислать больше оружия».