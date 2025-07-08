Нетаньяху выдвинул кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира на встрече в Белом доме. Премьер-министр еврейского государства сделал это заявление на ужине с американским президентом, и ожидается, что США подтолкнут Израиль к соглашению о прекращении огня в секторе Газа.
Биньямин Нетаньяху заявил Дональду Трампу, что выдвинет его кандидатуру на Нобелевскую премию мира в понедельник, поскольку лидеры двух стран встретились впервые с тех пор, как США нанесли удары по ядерной программе Тегерана в рамках недолгой войны между Израилем и Ираном.
Как пишет The Guardian, ожидалось, что Трамп окажет давление на Нетаньяху, чтобы тот согласился на прекращение огня в ходе 21-месячной войны Израиля против ХАМАСА в Газе на фоне возмущения по поводу гуманитарных последствий наступления, которое привело к гибели почти 60 000 человек, большинство из которых — палестинцы.
В понедельник представители Израиля и ХАМАСА впервые за шесть недель встретились в Катаре для непрямых переговоров. Хотя обе стороны положительно отзываются о перспективах прекращения огня, остается ряд важных моментов на переговорах, включая гарантии израильской стороны о том, что война не будет продолжаться, и настойчивое требование Нетаньяху о том, чтобы ХАМАС был навсегда изгнан из Газы.
Перед ужином в Голубом зале Белого дома Трампа спросили, считает ли он, что палестинцы должны быть принудительно выселены из Газы, на фоне сообщений о том, что Израиль разработал планы по переселению всех палестинцев в Газе в лагерь на руинах Рафаха — план, который подвергся критике как план действий против Израиля. этническая чистка. Трамп поручил Нетаньяху ответить на этот вопрос.
«Это называется свободным выбором», — сказал Нетаньяху, которого Международный уголовный суд разыскивает за предполагаемые военные преступления, связанные с войной в Газе. «Вы знаете, если люди хотят остаться, они могут остаться, но если они хотят уехать, у них должна быть возможность уехать».
«Это не должна быть тюрьма», — сказал Нетаньяху. «Это должно быть открытое место, предоставляющее людям свободу выбора. Мы очень тесно сотрудничаем с Соединенными Штатами в поиске стран, которые будут стремиться реализовать то, о чем они всегда говорили, — дать палестинцам лучшее будущее. И… Я думаю, мы близки к тому, чтобы найти несколько стран».
В начале встречи Нетаньяху вручил Трампу письмо, которое, по его словам, он отправил в комитет по присуждению Нобелевской премии мира, высоко оценивая усилия Трампа по прекращению конфликтов на Ближнем Востоке.
«Я хочу выразить признательность и восхищение не только от имени всех израильтян, но и от имени еврейского народа», — сказал Нетаньяху перед вручением письма. «Вы этого заслуживаете», — добавил премьер.
«Исходящее от вас, в частности, это очень важно», — парировал Трамп.
Это была вторая громкая номинация на премию президента: в прошлом месяце Пакистан заявил, что будет рекомендовать Трампа на соискание премии, напоминает The Guardian.
Во время встречи Трамп также сказал, что «надеется», что США не нанесут новый удар по Ирану. «Они хотят что-то решить, — сказал он. — Сейчас они совсем другие, чем были две недели назад». Трамп отказался назвать дату предстоящих переговоров с Ираном, но сказал журналистам, что более подробную информацию они узнают завтра.
Отвечая на вопрос о конфликте на Украине, Трамп предположил, что он возобновит поставки оружия украинской армии, хотя Белый дом недавно подтвердил, что прекратил некоторые поставки оружия из-за проверки Пентагоном сокращающихся запасов боеприпасов в США.
В своем импровизированном выступлении Трамп сказал, что он «совсем не доволен президентом Путиным». «Честно говоря, я разочарован тем, что президент Путин не остановился», — сказал он. «Я не в восторге от этого». «Мы собираемся отправить Украине еще немного оружия», — продолжил он. «Мы должны. Они должны быть в состоянии защитить себя. Сейчас они получают очень тяжелые удары. Они получают очень тяжелые удары. Нам придется прислать больше оружия».
Трамп заявил во время встречи, что ХАМАС «хочет встретиться и они хотят добиться прекращения огня». Но он не поделился никакими дополнительными подробностями о подготовке к прекращению огня, а когда его спросили о решении с палестинцами на основе сосуществования двух государств, переадресовал вопрос Нетаньяху, который повторил, что Израиль настаивает на сохранении «гарантий безопасности» на таких территориях, как сектор Газа.
«Я думаю, что у палестинцев должны быть все полномочия для самостоятельного управления, но ни одна из них не должна угрожать нам», — сказал Нетаньяху. «И это означает, что определенные полномочия, такие как обеспечение общей безопасности, всегда будут оставаться в наших руках».
«Я думаю, что мы можем достичь мира между нами и всем Ближним Востоком под руководством президента Трампа и работая сообща», — продолжил он. «Я думаю, что мы можем создать очень, очень широкое соглашение, в которое войдут все наши соседи».
Перед отъездом в Вашингтон в воскресенье Нетаньяху заявил, что он уверен в том, что соглашение может быть достигнуто, и что израильским переговорщикам были даны четкие инструкции по достижению прекращения огня, но только на условиях, с которыми Израиль уже согласился.
Источники в окружении премьер-министра охарактеризовали переговоры в Катаре как позитивные, сообщает военная радиостанция Израиля и израильский чиновник, которого цитирует Reuters. Палестинские официальные лица были настроены более оптимистично и заявили, что первоначальные встречи в воскресенье закончились безрезультатно.
Ранее в понедельник Нетаньяху встретился с посланником по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом и госсекретарем Марко Рубио. Ожидается, что он останется в Вашингтоне, чтобы встретиться с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и высокопоставленными должностными лицами, включая спикера Палаты представителей Майка Джонсона.