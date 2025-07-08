Президент Молдовы снова отправляется в Европу: ее ждут в Польше и Италии

КИШИНЕВ, 8 июл — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду отправляется с рабочими визитами в Польшу и Италию.
Уже во вторник, восьмого июля президент Молдовы приедет в Польшу, где встретится с президентом Анджеем Дудой и премьер-министром Дональдом Туском. Основной темой встреч станет поддержка Польшей вступления Молдовы в ЕС, а также вопросы двустороннего сотрудничества в политической, экономической областях и сфере безопасности.
В программу визита также включена встреча с гражданами Молдовы, проживающими в Польше.
После этого, с девятого по 13 июля молдавский президент будет находиться в Италии, где встретится с итальянским коллегой Серджо Маттареллой. Главы двух государств обсудят углубление молдавско-итальянских отношений, экономическое сотрудничество и поддержку, оказываемую молдавской общине в Италии.
В Риме президент примет участие в Конференции по реконструкции Украины, организованной премьер-министром Италии Джорджей Мелони.
В программу визита Санду в Италию также включены обязательные встречи с гражданами Молдовы, проживающими в этой стране.