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Президент Молдовы снова отправляется в Европу: ее ждут в Польше и Италии

Новое европейское турне Санду: участие в конференциях и встреча с диаспорой.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 8 июл — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду отправляется с рабочими визитами в Польшу и Италию.

Уже во вторник, восьмого июля президент Молдовы приедет в Польшу, где встретится с президентом Анджеем Дудой и премьер-министром Дональдом Туском. Основной темой встреч станет поддержка Польшей вступления Молдовы в ЕС, а также вопросы двустороннего сотрудничества в политической, экономической областях и сфере безопасности.

Также по приглашению главы МИД Польши Радослава Сикорски Санду примет участие в ежегодной конференции послов польских послов, где выступит с речью о событиях в Молдове и расширении Евросоюза.

В программу визита также включена встреча с гражданами Молдовы, проживающими в Польше.

После этого, с девятого по 13 июля молдавский президент будет находиться в Италии, где встретится с итальянским коллегой Серджо Маттареллой. Главы двух государств обсудят углубление молдавско-итальянских отношений, экономическое сотрудничество и поддержку, оказываемую молдавской общине в Италии.

В Риме президент примет участие в Конференции по реконструкции Украины, организованной премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

В программу визита Санду в Италию также включены обязательные встречи с гражданами Молдовы, проживающими в этой стране.

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