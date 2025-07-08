Президент Ирана рассказал о попытках враждебной страны убить его во время встречи

Президент Ирана заявил в интервью Такеру Карлсону, что Израиль пытался убить его, обстреляв район, в котором он проводил встречу.
«Да, они пытались. Они действовали соответствующим образом, но потерпели неудачу», — рассказал Масуд Пезешкиан американскому журналисту Такеру Карлсону в ответ на вопрос, считает ли он, что Израиль пытался его убить. Беседа с Карлсоном, сделанная через переводчика и опубликованная в понедельник, стала одним из первых интервью, которые иранский президент дал западным СМИ после 12-дневной войны, начавшейся между Израилем и Ираном в прошлом месяце.
«За покушением на мою жизнь стояли не Соединенные Штаты. Это был Израиль. Я был на встрече… Они пытались обстрелять район, в котором мы проводили эту встречу», — сказал Пезешкиан, не уточнив, была ли предполагаемая попытка предпринята во время недавней войны.
Как напоминает The Guardian, Дональд Трамп уже заявил, что предотвратил попытку израильтян убить 86-летнего верховного лидера аятоллу Али Хаменеи, который скрывался почти три недели. На выходных он посетил религиозную церемонию в Тегеране, которая была встречена сторонниками правительства с восторгом и облегчением. Ранее он трижды появлялся на видео, выглядя бледным, хотя и вызывающим.
Попытка убить Пезешкиана, избранного прошлым летом, стала бы качественно иным шагом Израиля и подчеркнула бы, насколько он стремится не только ослабить военное руководство Ирана и кадры ученых-ядерщиков, но и уничтожить политическое руководство, подчеркивает The Guardian. Во время 12-дневной войны Трамп временами высказывался в пользу смены режима, но, похоже, отступал, поскольку кампания продолжалась. Сейчас он говорит о заключении постоянной сделки с Тегераном, но детали того, что США готовы предложить Ирану, не раскрываются.
Израиль утверждает, что убил более 30 высокопоставленных сотрудников службы безопасности и 11 ведущих ученых-ядерщиков, чтобы нанести серьезный удар по ядерным амбициям Ирана во время 12-дневной войны. Израиль утверждает, что совместно с США уничтожил три основных ядерных объекта Ирана.
Пезешкиан и министр иностранных дел Аббас Аракчи не проявляли особой сдержанности в публичных выступлениях, посещении похорон в Иране, а также в поездках за границу. Пезешкиан побывал на саммите в Азербайджане, а Аракчи побывал в Бразилии, Египте и Москве.
Иранский президент Пезешкиан также сказал Карлсону: «Не мы начинали эту войну и никоим образом не хотим, чтобы она продолжалась». Он настаивал на том, что его лозунгом в ходе президентской кампании было создание внутреннего национального единства и укрепление дружбы с соседями Ирана.
В интервью Карлсону Пезешкиан сказал, что у его страны «нет проблем» с возобновлением переговоров по ядерной программе, при условии, что удастся восстановить доверие с США: «Мы не видим проблем в возобновлении переговоров. Есть условие для возобновления переговоров. Как мы сможем снова доверять Соединенным Штатам? Мы возобновили переговоры, тогда как мы можем быть уверены, что в середине переговоров израильскому режиму не будет дано разрешение снова напасть на нас?».
Он отрицал, что Иран был вовлечен в кампанию по убийству Трампа.
На вопрос, будет ли разрешено Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) вернуться в Иран, Пезешкиан ответил: «Мы все еще не знаем о масштабах ущерба, причиненного ядерным объектам. Доступ в настоящее время невозможен, поскольку они серьезно пострадали. Как только доступ будет восстановлен, мы сможем рассмотреть возможность проведения инспекций. Молчание МАГАТЭ перед лицом этих нападений, противоречащих международному праву, посеяло недоверие среди иранцев».