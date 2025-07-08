Президент Ирана рассказал о попытках враждебной страны убить его во время встречи

В интервью Карлсону Пезешкиан сказал, что у его страны «нет проблем» с возобновлением переговоров по ядерной программе, при условии, что удастся восстановить доверие с США: «Мы не видим проблем в возобновлении переговоров. Есть условие для возобновления переговоров. Как мы сможем снова доверять Соединенным Штатам? Мы возобновили переговоры, тогда как мы можем быть уверены, что в середине переговоров израильскому режиму не будет дано разрешение снова напасть на нас?».