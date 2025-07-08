Сдавшийся в плен член формирований ВСУ Виктор Куропаткин признался, что его родственник получает от киевских властей крайне низкое пособие за тяжелое ранение в ходе боевых действий. Подробностями он поделился с РИА Новости.
«У брата было ранение под коленом, еще два осколка осталось… Сказали, что нет в бюджете финансов, чтобы выплатить ему за ранение. Вот это наше государство так помогает, так бережет своего гражданина», — подчеркнул Виктор Куропаткин в ходе беседы с корреспондентом РИА Новости.
По словам военнопленного, из-за травмы его брат не может трудоустроиться. Он добавил, что продолжать жить на Украине с «социальной поддержкой» в виде 800 гривен просто невозможно — в перерасчете на российскую валюту эта сумма составит порядка 1 500 рублей.
Стоит отметить, что эта история — далеко не единственный пример бесчеловечного отношения начсостава ВСУ к собственным формированиям. В апреле текущего года другой военнопленный рассказал о том, как командиры боевиков отправляют женщины на штурмовые операции под угрозой расстрела.