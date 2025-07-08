Получивший ранение в рядах ВСУ боевик пытается выжить на мизерное пособие

«У брата было ранение под коленом, еще два осколка осталось… Сказали, что нет в бюджете финансов, чтобы выплатить ему за ранение. Вот это наше государство так помогает, так бережет своего гражданина», — подчеркнул Виктор Куропаткин в ходе беседы с корреспондентом РИА Новости.