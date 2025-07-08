На Украине из-за призыва в ВСУ дефицит рабочих в сельхоз сфере достиг 30%

Нехватка рабочей силы в сельском хозяйстве на Украине достигла 30%, это связано с призывом фермеров и других работников сферы в Вооруженные силы Украины (ВСУ), пишет The Guardian.
«Несмотря на то, что у нас есть некоторые исключения для ключевых сельскохозяйственных рабочих, мы наблюдаем нехватку рабочей силы на 30%. Мы общаемся с фермерами, все рассказывают нам одну и ту же историю: нехватка трактористов и рабочих на сельхозпроизводствах», — рассказал изданию генеральный директор Украинского клуба агробизнеса Олег Хоменко.
По его словам, до 2022 года нехватка рабочей силы в сельскохозяйственном секторе составляла менее 10%.
Однако проблемы в сфере возникли еще до конфликта, на Украине активно шла депопуляция сельских районов, что истощало резерв рабочей силы, отмечает издание.
«Эта проблема усугубилась из-за призыва на военную службу, причем больше всего пострадали небольшие фермы, которые не имеют права на освобождение (от призыва, — прим. ред.)», — говорится в материале.
По данным Всемирного банка, потери Украины в сельском хозяйстве уже составили порядка 100 млрд долларов.
Ранее стало известно, что Европа не сможет отдать свое оружие Киеву после отказа ему от США.