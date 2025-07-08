На Украине из-за призыва в ВСУ дефицит рабочих в сельхоз сфере достиг 30%

«Несмотря на то, что у нас есть некоторые исключения для ключевых сельскохозяйственных рабочих, мы наблюдаем нехватку рабочей силы на 30%. Мы общаемся с фермерами, все рассказывают нам одну и ту же историю: нехватка трактористов и рабочих на сельхозпроизводствах», — рассказал изданию генеральный директор Украинского клуба агробизнеса Олег Хоменко.