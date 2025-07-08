Иркутские политэлиты объединились против ЕР на выборах-2025

Выборы главы Иркутского района приобрели интригу.
На выборах-2025 в Иркутске сформировалась элитная коалиция против «Единой России». В нее вошли влиятельные бизнесмены и политики, которые стремятся взять под контроль Иркутский район. Главным бенефициаром конфликта стали «Новые люди», говорят инсайдеры URA.RU из политического истеблишмента региона.
Выборы в мэры Иркутского округа (преобразуется из района в конце 2025 года из-за принятия муниципальной реформы) пройдут в сентябре 2025 года. Изначально на них заявился действующий глава Леонид Фролов, который руководит территорией с 2015 года. Перед выдвижением он получил поддержку от заместителя губернатора, курирующего внутреннюю политику, Андрея Бунева.
Против мэра Леонида Фролова выдвинулся второй единоросс — депутат районной думы Константин БушуевФото: Владимир Андреев © URA.RU.
Вскоре идиллия нарушилась: против Фролова выдвинулся второй единоросс, 27-летний депутат районной думы Константин Бушуев. Он пошел на выборы в качестве самовыдвиженца. За это его уже исключили из «Единой России».
Бушуев консолидировал вокруг себя нескольких противников Фролова, говорит близкий к кандидату источник агентства на условиях анонимности. Среди них — один из самых богатых депутатов заксобрания Антон Малышев, владеющий ритуальным агентством, глава холдинга «Байкальская виза» Иван Матвеев, несколько муниципальных глав. Сам Бушуев является гендиректором «Байкальской визы». Компании принадлежит комплекс отелей и ресторанов.
«Предпринимателям важно получить контроль над крупнейшим муниципалитетом Иркутской области. Там находится львиная доля их бизнес-проектов. Самый важный для них ресурс — это земля, за распределение которой ответственен глава района», — говорит тот же инсайдер URA.RU.
Разладом в ЕР воспользовались «Новые люди», сообщил наш собеседник, близкий к иркутскому правительству. По его словам, депутат Госдумы Георгий Арапов (НЛ) предложил Бушуеву выдвинуться от партии, так как тот столкнулся с проблемами при сборе подписей. При выдвижении от «Новых» Бушуев будет освобожден от этой процедуры и без проблем сможет зарегистрироваться кандидатом.
«Новые люди» воспользовались разладом в «Единой России» и намерены перехватить контроль над Иркутским округом Фото: Анна Майорова © URA.RU.
Агентство связалось с Георгием Араповым. «Есть разные переговоры с разными людьми. Информация станет известна, когда мы выдвинем своего кандидата на пост главы Иркутского района. Про Бушуева больше ничего не могу добавить», — сказал нам депутат Госдумы. Сам Бушуев сообщил корреспонденту агентства, что ответит на вопросы письменно.
Правительство региона официально не комментировало ситуацию. Однако источник из окружения губернатора Игоря Кобзева сообщил URA.RU, что глава региона сконцентрирован на собственной предвыборной кампании и не вмешивается в конфликт. При этом во внутриполитическом блоке не разделяют это мнение и опасаются, что в случае успеха «Новых» мобилизовать избирателей для голосования за ЕР не удастся.
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Шансы на победу самовыдвиженца велики, полагает заведующий кафедрой конституционного права Юридического института ИГУ, бывший советник губернатора Иркутской области Сергей Шишкин. «У них есть план и достаточное количество денег. Причина конфликта, вероятно, в расхождении бизнес-интересов. При поддержке “Новых людей” Бушуев сможет зарегистрироваться кандидатом и есть большая вероятность, что он победит», — отметил эксперт.
В прошлом году подобный сценарий уже разворачивался в Иркутской области. Скандальные выборы мэра Братска привлекли внимание всей страны. Тогда против действующего главы города Сергея Серебренникова, правившего 15 лет, выдвинулся второй единоросс Александр Дубровин, возглавлявший Братский район. В результате громких выборов Дубровину удалось победить Серебренникова, набрав 68,5%. Как писало URA.RU, Дубровина также поддерживали влиятельные игроки — сенатор Андрей Чернышев и администрация президента.