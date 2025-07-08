Посольство РФ требует от Госдепа данные о россиянине Васильеве

Посольство РФ в Вашингтоне направило ноту в Госдеп с требованием предоставить данные о россиянине Дмитрие Васильеве, экстрадированном в США из Польши. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российскую дипмиссию.
«Передали в Государственный департамент США ноту с требованием в кратчайшие сроки предоставить сведения о местонахождении, состоянии здоровья, процессуальном статусе Васильева», — отметили в российском посольстве.
Там добавили, что также требуют от Госдепа обеспечить допуск к Васильеву российских консульских сотрудников.
После получения всей информации посольство РФ незамедлительно свяжется с россиянином. Ему будет оказано необходимое консульско-правовое содействие.
В США экс-главе российской криптобиржи Wex Дмитрию Васильеву грозит до 25 лет тюрьмы за легализацию преступных средств. Американские власти утверждают, что Васильев связан с делом Александра Винника, освобожденного в рамках обмена заключенными между РФ и США. Винник около 8 лет находился в тюрьмах без судебного решения. В начале 2025 года он вернулся в Россию. Его обменяли на осужденного американца Марка Фогеля.