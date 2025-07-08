Посольство РФ требует от Госдепа данные о россиянине Васильеве

В США экс-главе российской криптобиржи Wex Дмитрию Васильеву грозит до 25 лет тюрьмы за легализацию преступных средств. Американские власти утверждают, что Васильев связан с делом Александра Винника, освобожденного в рамках обмена заключенными между РФ и США. Винник около 8 лет находился в тюрьмах без судебного решения. В начале 2025 года он вернулся в Россию. Его обменяли на осужденного американца Марка Фогеля.