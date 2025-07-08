Казахстан меняет правила пересечения границы: что нового?

Департамент государственных доходов по Мангистауской области сообщает, что Министерством финансов Республики Казахстан разработаны изменения в Приказ Заместителя Премьер-Министра — Министра финансов РК от 27 июня 2023 года № 707, передает DKnews.kz.
Данным приказом регулируются Правила пропуска через Государственную границу Республики Казахстан автомобильных транспортных средств, грузов и товаров, в том числе с использованием системы электронной очереди на платной основе.
Проект предусматривает внесение изменений, направленных на совершенствование порядка пропуска транспортных средств, грузов и товаров через Государственную границу с использованием электронной очереди.
Основные положения включают:
- Ответственность за недостоверные данные. Пользователи, которые предоставляют недостоверные данные или не используют забронированное время, будут заблокированы. Также вводится механизм гарантийного обеспечения. \
- Обязанности местных исполнительных органов. Теперь местные исполнительные органы обязаны создавать зоны ожидания вблизи пунктов пропуска. Это позволит исключить стихийное скопление транспорта и обеспечить стабильное движение.
- Разграничение внеочередного и ускоренного порядка пропуска. Вводится отдельный платный режим для ускоренного прохождения границы.
- Отдельный слот для приоритетных категорий грузов. Для транспортных средств, следующих с животными, скоропортящимися и опасными грузами, будет предусмотрен отдельный слот.
- Технические механизмы. Уточнены механизмы фотофиксации, идентификации и взаимодействия с государственными базами данных, включая VIN и страховку.
- Ограничения на многократное бронирование. Введение ограничения на многократное бронирование времени для пересечения границы, а также расширение возможности переноса времени брони.
Проект разработан с учетом правоприменительной практики, обращений перевозчиков и положений действующего законодательства.
Предлагаемые изменения обеспечат большую прозрачность, дисциплину и предсказуемость при планировании маршрутов и времени прохождения пунктов пропуска. Это должно облегчить работу участников внешнеэкономической деятельности и повысить эффективность работы пунктов пропуска.
Обсуждение проекта продлится до 14 июля 2025 года. Свои комментарии и замечания можно оставлять на портале «Открытые НПА».