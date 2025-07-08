Трамп снова отложил повышение тарифов и объявил о новых ставках для ряда стран

Трамп снова откладывает повышение тарифов, но объявляет о новых ставках для некоторых стран. Президент США устанавливает новый крайний срок — 1 августа — и предупреждает Японию о введении 25-процентных пошлин, 30-процентных пошлин для Южной Африки и 40-процентных пошлин для других стран%
Дональд Трамп объявил о планах активизировать свои торговые войны в понедельник, но отложил повышение тарифов на товары из ключевых экономик до следующего месяца на фоне, как выражается The Guardian, широко распространенной путаницы в отношении его противоречивой экономической стратегии.
Президент США объявил, что такие страны, как Япония, Южная Корея и Южная Африка, столкнутся с повышением тарифов до 40% в рамках новой волны сборов, которая начнется 1 августа. Однако в среду повышения не будет, поскольку он продлил предыдущую паузу.
Официальные лица Белого дома также дали понять, что новые общие ставки, взимаемые со всех товаров, импортируемых с определенных рынков, будут включать в себя существующие пошлины, взимаемые с определенных секторов, таких как автомобили, а не накладываться поверх них.
Разместив копии писем, адресованных мировым лидерам, в социальных сетях, Трамп объявил о следующих новых тарифных ставках США:
Товары из Бангладеш: 35% от тарифа США.
Босния и Герцеговина: 30%
Камбоджа: 36%
Индонезия: 32%
Япония: 25%
Казахстан: 25%
Лаос: 40%
Малайзия: 25%
Мьянма: 40%
Сербия: 35%
Южная Африка: 30%
Южная Корея: 25%
Таиланд: 36%
Тунис: 25%
В понедельник Трамп также подписал указ, продлевающий на 90 дней действие ряда так называемых «взаимных» тарифов, впервые введенных в апреле, что фактически отодвигает крайний срок торговых переговоров до 1 августа.
На вопрос, является ли крайний срок жестким, Трамп ответил: «Я бы сказал, твердым, но не на 100% твердым. Если они позвонят и скажут, что мы хотели бы сделать что-то по-другому, мы будем открыты для этого».
Пресс-секретарь Каролин Ливитт заявила на брифинге для прессы, что позже на этой неделе будет отправлено больше писем. Трамп был «близок» к заключению других сделок, добавила она, но «хочет убедиться, что это наилучшие из возможных сделок».
Официальные лица Трампа изначально предполагали, что к 9 июля они заключат десятки сделок с ключевыми экономиками, но с тех пор дали понять, что будут добиваться продления для продолжения переговоров. Письма были в основном идентичны и информировали лидеров о том, что тарифов не будет, если их страны «решат производить продукцию на территории Соединенных Штатов».
Трамп также пригрозил повышением тарифов, если страны введут дополнительные пошлины на экспорт из США. «Если по какой-либо причине вы решите повысить свои тарифы, то, на какую бы величину вы ни решили их повысить, это будет добавлено к тем 25%, которые мы взимаем», — написал он.
В более раннем посте в Truth Social Трамп также пригрозил ввести дополнительные 10%-ные пошлины для стран, работающих со странами БРИКС, после того как лидеры блока выступили в воскресенье с заявлением, в котором выразили «серьезную обеспокоенность по поводу повышения односторонних тарифных мер».
Трамп первоначально объявил о введении так называемых взаимных тарифов в апреле, в день, который Белый дом назвал «днем освобождения», причем в некоторых странах ставки могут достигать 50%
На данный момент США заключили соглашения с тремя странами: Великобританией, Китаем и Вьетнамом, и министр Бессент утверждает, что есть еще более десятка стран, с которыми США все еще пытаются вести переговоры.
Новый августовский крайний срок для стран, не имеющих соглашения, означает дополнительную трехнедельную отсрочку, но также вызывает новую неопределенность у импортеров из-за отсутствия ясности в отношении тарифов, констатирует The Guardian.
По мере приближения июльского срока официальные лица Трампа спешат заключить сделки. Саймон Харрис, заместитель премьер-министра Ирландии, подтвердил, что Европейскому союзу, которому Трамп пригрозил 50-процентными пошлинами, было предоставлено продление до 1 августа, чтобы дать возможность провести переговоры.
«Я хочу внести ясность в то, что, хотя, вероятно, в будущем будут введены тарифы в той или иной форме, их введение даже по более низкой ставке вредно для потребителей, рабочих мест, экономического роста и инвестиций», — сказал Харрис. «Мы последовательно призываем к нулевым тарифам в максимально возможном количестве областей, и я знаю, что ЕС поддерживает этот курс действий».
Белый дом зашел в тупик в переговорах с Японией, несмотря на первоначальный оптимизм. Трамп в пятницу заявил, что «гораздо проще отправить письмо» и что предложения таковы: «соглашайся или не соглашайся».
На Уолл-стрит индекс S&P 500 упал на 0,8% после того, как Трамп опубликовал свои первые письма в понедельник. Промышленный индекс Доу-Джонса закрылся снижением на 0,9%.
Хотя фондовый рынок США в значительной степени оправился от неопределенности вокруг торговой войны Трампа, доллар США все еще остается ослабленным после нескольких месяцев торговых споров. В начале этого года доллар пережил худшие шесть месяцев более чем за 50 лет, упав на 10,8% с начала 2025 года.
Британским производителям стали приходится напряженно ждать, не пострадают ли они от американских пошлин, после того как правительство Великобритании заявило, что пытается заключить сделку по защите отрасли от торговой войны Трампа, пишет The Guardian.
США установили 50%-ный тариф на импорт стали и алюминия из-за рубежа. В то время как Великобритания добилась снижения ставки на 25% и пытается снизить ее до нуля, сделка еще не завершена. В понедельник Даунинг-стрит отказалась подтвердить свою уверенность в том, что сможет отменить тарифы США на британскую сталь до истечения срока, установленного Трампом. Представитель британского правительства сказал: «Наша работа с США продолжается, чтобы эта сделка была реализована как можно скорее».