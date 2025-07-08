Трамп снова отложил повышение тарифов и объявил о новых ставках для ряда стран

Официальные лица Трампа изначально предполагали, что к 9 июля они заключат десятки сделок с ключевыми экономиками, но с тех пор дали понять, что будут добиваться продления для продолжения переговоров. Письма были в основном идентичны и информировали лидеров о том, что тарифов не будет, если их страны «решат производить продукцию на территории Соединенных Штатов».