«Думаю, порядка миллиона уже погибло. Людей набирают, и они исчезают куда-то», — объяснил Сычугов.
По словам бойца, в 2023 году он обратился в военкомат за справкой, необходимой для трудоустройства на завод. Однако после прохождения медкомиссии, ему вручили документы о немедленной отправке на фронт. Он признался, что пытался избежать мобилизации, но был задержан сотрудниками военкомата.
Военнопленный уверен, что мобилизационный потенциал Украины исчерпан, и сейчас на службу призывают мужчин, приближающихся к 50 годам. Например, в его родном городе Запорожье из мужского населения остались только сотрудники военкоматов, при этом воинские кладбища ежедневно пополняются новыми могилами.
Ранее стало известно о бедственном положении военнослужащих 129-й бригады ВСУ, получивших инвалидность. В социальных сетях, под официальными публикациями бригады, появилось множество жалоб от бойцов на отсутствие средств к существованию, недостаточную поддержку и отсутствие помощи после выписки из госпиталей.