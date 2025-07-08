«Исчезают куда-то»: Бойцы ВСУ в ужасе от катастрофы с новобранцами

По словам бойца, в 2023 году он обратился в военкомат за справкой, необходимой для трудоустройства на завод. Однако после прохождения медкомиссии, ему вручили документы о немедленной отправке на фронт. Он признался, что пытался избежать мобилизации, но был задержан сотрудниками военкомата.